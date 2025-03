Oasport.it - Ambesi: “Mensik parte alla pari con Djokovic. Il ritorno dei russi nello sport? C’è un problema”

Saranno Novake Jakubi protagonisti della finale del Masters 1000 di Miami 2025, dopo aver battuto rispettivamente in semifinale Grigor Dimitrov ed il padrone di casa statunitense n.4 del ranking Taylor Fritz, Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“È difficile giocare contro. Se fisicamente sta bene, è un osso duro. Io penso chepossa veramente mettere in difficoltà. Mi aspetto una partita molto lottata. Il ceco ha dimostrato di saper giocare molto bene i tie-break. Non vedofavorito: la reputo una finale da 50-50“, dichiarain vista dell’ultimo atto sul cemento della Florida.