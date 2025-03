Altra batosta per il Bayern Monaco frattura al metatarso per il difensore

Leggi su Ilnerazzurro.it

Piove sul bagnato per Vincent Kompany. Il tecnico deldeve fare i conti con un altro grave infortunio in difesa: Hiroki Ito, uscito durante il match contro il St. Pauli, ha riportato unaaldel piede destro. Gli esami svolti dallo staff medico del club bavarese hanno confermato la diagnosi, con ilgiapponese costretto a un lungo stop che potrebbe tenerlo fuori fino a fine stagione.Un duro colpo per Ito, arrivato in estate dallo Stoccarda, che aveva da poco ritrovato il campo dopo mesi di riabilitazione.Il commento di Eberl: “Siamo con lui, tornerà più forte”Il direttore sportivo del, Max Eberl, ha espresso vicinanza al giocatore: “La notizia dell’infortunio di Hiroki ci colpisce duramente. Aveva appena superato un lungo percorso di recupero e ora dovrà fermarsi di nuovo: possiamo solo immaginare cosa stia provando.