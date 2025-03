Calciomercato.it - Allenatore Milan, Paratici incontra l’agente: reazione immediata di Furlani

Leggi su Calciomercato.it

Giornata di vertici ao per il possibile futuro direttore sportivo dei rossoneri: faccia a faccia con il procuratore del tecnicoDomani in campo contro il Napoli per tenere vive le residue speranze Champions. Oggi però per ilè già tempo di pensare al domani inteso come futuro: c’è la prossima stagione da programmare, con una nuova rivoluzione che attende la formazione rossonera.di(LaPresse) – Calciomercato.itCi sarà un nuovo direttore sportivo e un nuovo, poi sarà il momento di pensare alla rosa e non sono esclusi addii eccellenti come quelli di Theo Hernandez e Maignan. Per il ruolo di ds il grande favorito è Fabioche ha già avuto incontro con Giorgio, l’amministratore delegato che ha il compito di scegliere il profilo migliore.