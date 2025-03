Lanazione.it - Allarme truffe a domicilio, finto maresciallo in azione: ‘Ma l’ho smascherato’

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 30 marzo 2025 –nel Morianese. Si è presentato come ildei carabinieri della stdi Ponte a Moriano. Sapeva tutto di chi contattava al telefono: quattro famiglie in un giorno (venerdì scorso) nel Morianese: nome e cognome, indirizzo di casa compreso numero civico. E la richiesta era una convocper sistemare una “notifica”: anzi “più di una, diverse notifiche”. Ma non è cascata nella trappola Marinella Poli, da sempre anima e cuore del comitato Murrius del Morianese. “Ero in casa con alcune amiche e mio marito quando ha chiamato al telefono questo sedicentedei carabinieri di Ponte a Moriano - racconta -. Voleva che ci si recasse subito alla stper una notifica. Io gli ho risposto che non abbiamo notifiche in sospeso. E lui ha rilanciato: “Ne avete più di una e se non venite a firmare noi procederemo come di legge”.