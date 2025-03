Cataniatoday.it - Alimenti non tracciati e gravi carenze igienico-sanitarie, chiuso un ristorante asiatico

Leggi su Cataniatoday.it

Trentasei chili di prodotti none diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. È quanto accertato, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia in undi cucina asiatica del centro storico di Catania, nella zona del.