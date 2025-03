Vanityfair.it - Alexandra di Hannover, che con quel vestito è davvero l'anima della festa (e i look di tutti gli ospiti al Ballo della Rosa 2025)

Per l'evento monegasco, la principessa ha indossato una creazionefirmata Giambattista Valli decorata con fiorellini. Carolina di Monaco ha optato per un raffinato abito bianco mentre Charlène si è affidata a Dolce&Gabbana. Beatrice Borromeo era in Dior e Charlotte Casiraghi in Chanel, come da tradizione