Al vaglio le misure di vigilanza

Sono rimasti a lungo, ieri mattina, i carabinieri di Modena all’interno dell’istituto Barozzi per cercare di ricostruire quanto accaduto e riuscire a dare un nome ai responsabili dell’ennesimo ‘attacco’ che ha provocato numerose intossicazioni tra gli studenti. Non si esclude che gli autori dei quattro distinti colpi avvenuti nell’arco di dieci giorni siano diversi: potrebbe essersi trattato di atti di emulazione e, secondo alcuni ragazzi, tutto sarebbe legato alla volontà di saltare lezioni e verifiche in classe, generando il caos. Nonostante in ogni episodio si siano registrati malesseri tra i coinvolti, con anche brevi ricoveri gli studenti hanno continuato a compiere gesti pericolosi. Sul posto, ieri, si è recato anche il comandante provinciale dei carabinieri, Lorenzo Ceccarelli.