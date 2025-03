Unlimitednews.it - Al cinema il 6 e 7 maggio “Andy Warhol. American Dream”

ROMA (ITALPRESS) – Arriverà nelle sale solo il 6 e 7l’ultimo appuntamento della Stagione Grande Arte aldi Nexo Studios:, diretto da L’Ubomír Jßn Slivka e prodotto da Attack Film e rtv. Come in un viaggio on the road, il film esplora l’enigmatica personalità di(1928-1987), indagando i suoi legami familiari e le radici che hanno plasmato uno degli artisti più iconici del Novecento.Spesso interrogato sulle sue origini,rispondeva con una frase ormai celebre: “Vengo dal nulla”. I suoi genitori, Ondreja (che anglicizzò il cognome al suo arrivo negli Stati Uniti) e Júlia Justína Zavackß, emigrarono dall’attuale Slovacchia durante un periodo di intensa migrazione verso l’America. Il documentario parte proprio da queste radici per rivelare aspetti inediti della vita dell’artista, intrecciando il suo background familiare con la sua straordinaria carriera.