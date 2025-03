Modenatoday.it - Aimag, ll Pd sta con i sindaci: "Resta in piedi un impianto di garanzie pubbliche"

Leggi su Modenatoday.it

"A fianco deiche, con serietà e responsabilità, hanno lavorato per dare un futuro ad, azienda strategica per il territorio dei 21 Comuni soci, non solo della Bassa modenese. Il mandato politico di ogni sindaco è coltivare il benessere, lo sviluppo e il futuro delle comunità che è.