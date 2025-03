Romadailynews.it - Agricoltura: Confagricoltura Lazio, successo per oltre 30 nostre aziende a evento Roma

Confha partecipato all’e'”, organizzato adal ministero dell’, della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste dal 24 al 26 marzo scorsi , con una folta rappresentanza ditrenta, che hanno esposto e raccontato il valore dell’eccellenza del mondo agricolo laziale.Lo spazio di Confe’ stato uno dei piu’ visitati, diventando luogo di divulgazione e approfondimento anche sulle tematiche della sicurezza alimentare, della tutela ambientale e soprattutto della promozione del Made in Italy.“E’ stata un’esperienza straordinaria non soltanto di promozione delle eccellenze del territorio ma di valorizzazione delleche, anche attraverso l’organizzazione di Conf, riescono ad interpretare al meglio quegli obiettivi di sviluppo sostenibile, promozione del Made in Italy e sicurezza alimentare che sono al centro della nostra azione – dichiara il presidente di Conf, Antonio Parenti -.