AEW: Jamie Hayter torna a Collision ed entra nella Owen Hart Cup

Come anticipatopuntata scorsa di Dynamite, questa notteè rita adopo un’assenza in AEW da Gennaio.Ma non si è limitata solo a quello, prima del suo match in un’intervista backstage ha dichiarato che entrerà nell’Cup Tournament.is BACK in the main event tonight, but now against Billie Starkz AND has entered theCup Tournament!Watch #AEWLIVE on TNT & Max@Jmehytr @BillieStarkz pic.twitter.com/oOEvRJ1T5B— All Elite Wrestling (@AEW) March 30, 2025 Le sue parole più significative sono state: “L’anno scorso sonota ad All In e quest’anno ci uscirò da campionessa.”Ricordiamo che i vincitori dimbi i tornei, maschile e femminile, otterranno una title shot per il rispettivo titolo massimo ad All In.