AEW | Il match per il TNT Championship a Dynasty avrà una stipulazione speciale

Nelle scorse settimane in AEW abbiamo visto un’accesa rivalità intorno al titolo TNT tra il campione Daniel Garcia e Adam Cole.Gli atleti si sono già affrontati in due, il primo finito in no contest, mentre il secondo finito in un pareggio perché si è andati oltre il tempo limite. Il loro terzo e conclusivoè stato sancito peril 6 Aprile e nella puntata di Collision del 29 Marzo i due wrestlers hanno trovato un accordo sulladel: Non ci sarà tempo limite e non saranno permesse interferenze esterne.Vedremo se Adam Cole conquisterà la sua prima cintura in All Elite Wrestling oppure se sarà ancora Daniel Garcia a uscirne campione.