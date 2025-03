Zonawrestling.net - AEW: Gli FTR sull’orlo del baratro? Dax Harwood perde il controllo a Collision

Le cose sono andate di male in peggio per Daxnell’episodio del 29 marzo di AEW, e ora i fan si chiedono se gli FTR siano vicini all’implosione. Reduce dal drammatico abbandono di Adam Copeland durante Dynamite,è tornato in azione acontro Wheeler Yuta, ma l’esito del match non è stato a suo favore. Dopo aver subito la sconfitta, Dax ha perso il.Down to one arm, Dax is fighting with everything he's got!Watch #AEWLIVE on TNT + Max@DaxFTR @WheelerYuta pic.twitter.com/AzhpTbwoWe— All Elite Wrestling (@AEW) March 30, 2025 Dopo il match, Dax si è infuriato con l’arbitro, urlandogli contro e arrivando persino a spingerlo. La sicurezza della AEW è subito intervenuta per trattenerlo in un angolo, ma la situazione è rapidamente degenerata.