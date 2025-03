Panorama.it - Aerei antisommergibile, partita tra Italia, Usa e Giappone

Che all’occorra un nuovo velivolo per il pattugliamento marittimoè cosa nota da tempo. Tramontata da circa dieci anni l’idea di realizzare un progetto nuovo, che sarebbe stato probabilmente il Piaggio PPA, u fratello maggiore del P180 Avanti, ora fonti delle Difesa hanno fatto sapere di star valutando l’acquisizione del velivolose Kawasaki P-1. “E’ una delle opzioni possibili” ha dichiarato il generale dell’Aeronautica Militarena Luca Goretti venerdì 28 marzo, a margine delle celebrazioni per il 102° compleanno della Forza Azzurra, sottolineando: “Abbiamo un ottimo rapporto con il”, del resto è con Tokyo e Londra che stiamo costruendo il nuovo caccia di sesta generazione Gcap. Si tratterebbe quindi di adottare un quadrimotore del quale dal 2013 sono in servizio attualmente circa 35 esemplari con la Japan Maritime Self-Defense Force, al posto degli ATR 72 (costruiti in parte da Leonardo) e attualmente gestiti da equipaggi dell’Aeronautica e della Marina.