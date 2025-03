Biccy.it - Adriana Volpe in lacrime a Ne Vedremo Delle Belle: “Molto ferita”

Il giorno prima del debutto di Ne, un giornalista del settimanale Oggi ha scritto chesarebbe “mal digerita dalle colleghe” e che la sua “ambizione e volontà di primeggiare avrebbero creatotensioni dietro le quinte del programma”. Ai microfoni di Domenico Marocchi la presentatrice ha smentito: “Io non sono per nulla competitiva, anzi mi va bene essere un fanalino di coda e non mi lamento mai“. Il rumor però è continuato a circolare sui social e così la concorrente di Neha scritto: “Sono bugie, cavolate, sono tuttefake news“.dalle voci: “Questa cosa devo dire che mi ha ferito”.Ieri sera durante la clip di presentazione nella seconda puntata di Ne Vedremmo, la conduttrice si è sfogata per quello che è stato detto su di lei e ha chiuso il video con leagli occhi: “La prima puntata è andata bene, il debutto è stato in un terreno che conosco, ho fatto l’intervista e sono soddisfatta.