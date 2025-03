Liberoquotidiano.it - "Adolescence", serie woke che piace solo agli adulti

Sapete come siamo noi, e più nello specifico i giornalisti, veniamo attratti in branco da qualche cosa, una notizia o una storia, la scarnifichiamo, frenetici, e ci danniamo a parlarne. Dopo qualche giorno, al gran fracasso, come lo starnazzar d'ali delle anatre che passano in volo, segue il silenzio. Ed è il momento in cui ci guardiamo indietro e invariabilmente ci accorgiamo che ci siamo persi qualcosa. È successo anche per “”, la minibritannica di Netflix in quattro puntate, che ha raggiunto il record di 66 milioni di visualizzazioni in due settimane. Il protagonista è Jamie (l'esordiente Owen Cooper), tredicenne dello Yorkshire, arrestato con l'accusa di omicidio. La vittima è una ragazza della sua scuola, accoltellata a morte. La polizia sfonda la porta di casa in un raid all'alba, Jamie viene arrestato e condotto nella stazione di polizia, dove lo seguono i genitori, il papà Eddie (Stephen Graham), la mamma Manda (Christine Tremarco) e la sorella (Amelie Pease).