Adolescence potrebbe avere un sequel Intanto il regista Philip Barantini pensa al prossimo progetto con Stephen Graham

-SPOILER ALERT- questo articolo parla dettagliatamente della serieè ormai un titolo familiare a meno che non si siano trascorsi gli ultimi quindici giorni a disposizione di uno scienziato pazzo che ci sta sottoponendo a un esperimento estremo di privazione sensoriale. Questo intenso dramma autoconclusivo di Netflix, incentrato sulle tragiche conseguenze dell'accoltellamento di un adolescente ai danni di una coetanea, è stato discusso ovunque: nei salotti di casa, nei cortili delle scuole, persino durante le interrogazioni parlamentari. La serie ha fatto la storia della televisione britannica come il primo programma di streaming a dominare le classifiche settimanali, trasformandosi in uno straordinario fenomeno culturale di rara profondità.«Credo che abbiamo colto qualcosa di profondo al momento giusto», afferma ilin un'intervista effettuata su Zoom poco dopo il debutto della serie, che è diventata rapidamente il maggiore successo britannico esportato da Netflix dai tempi di Baby Reindeer.