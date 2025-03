Agi.it - "Adolescence" ai Castelli romani, quindicenne accoltella coetaneo dopo una lite

AGI - Unain strada tra giovanissimi ha sconvolto la 'movida' di Frascati, ai: intorno alle 20,30 un sedicenne italiano è statoto al petto, un solo fendente vicino al cuore, ed è stato operato nella notte al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravissime. Per l'aggressione poche ore più tardi Carabinieri e Polizia hanno arrestato un suo conoscente di 15 anni, anche lui italiano, residente in un comune vicino. Il sedicenne e' ricoverato in terapia intensiva. Il minore arrestato, un giovanissimo nato nel 2010, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello: è accusato di tentato omicidio. Da quanto emerso avrebbe avvicinato il conoscente (nato nel 2008) che era in compagnia di amici lungo i 'vialoni' di Frascati, vicino alla centralissima piazza Guglielmo Marconi.