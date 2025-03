Addio alla Juventus fallimento totale | affare da 110 milioni

Leggi su Sportface.it

Lasi rammarica per l’operazione che si è rivelata un: unda 110andato in fumoDan Huijsen e Moise Kean, due rimpianti mica da ridere per lache ha scelto di mandare nella casella dei fallimenti con netto anticipo, a stagione in corso,il progetto intrapreso in estate con Thiago Motta. Alle difficoltà legate agli aspetti tecnici si aggiungono anche scelte di mercato discutibili e fra tutte soprattutto due cessioni: quelle di Dan Huijsen al Bournemouth e di Moise KeanFiorentina. Le stagioni di entrambi stanno dimostrando come probabilmente sia stato scelto con troppa fretta di sbarazzarsene.Oggi servono 110per comprarli: sono l’ammontare delle due clausole rescissorie per il difensore del club inglese di Premier e l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale.