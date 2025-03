Thesocialpost.it - Addio a Richard Chamberlain, volto indimenticabile di “Uccelli di rovo”

Leggi su Thesocialpost.it

È morto all’alba del 30 marzo, celebre attore statunitense, icona della televisione americana e protagonista indiscusso di alcuni dei titoli più amati del piccolo schermo. Aveva 91 anni ed era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934.Divenuto unpopolare negli Stati Uniti e poi nel mondo grazie alla serie “Il dottor Kildare” (1961-1966), in cui interpretava un giovane e affascinante medico,conquistò l’immaginario collettivo con il ruolo del padre Ralph de Bricassart nello sceneggiato “di” (1983), tratto dal romanzo di Colleen McCullough. La sua intensa interpretazione di un prete diviso tra vocazione e desiderio, accanto alla giovane Meggie Cleary, lo consacrò definitivamente come simbolo del melodramma televisivo. In Italia, la miniserie andò in onda su Canale 5 e divenne in breve tempo un vero e proprio cult, capace di incollare milioni di spettatori allo schermo.