Secoloditalia.it - Addio a Richard Chamberlain, il Padre Ralph “peccaminoso” della serie tv “Uccelli di rovo”

L’attore statunitense, famoso in tutto il mondo per i ruoli didi ‘di’ e dell’affascinante ‘Dottor Kildare’, è morto all’età di 90 anni. A dare notiziascomparsa è ‘Variety‘, che cita come fonte l’ufficio stampa Harlan Boll. L’attore è deceduto sabato 29 marzo alle 23.15, ora delle Hawaii, a Waimanalo, per complicazioni in seguito a un ictus, secondo quanto riferito da Boll a ‘Variety’. “Il nostro amatoè ora con gli angeli”, ha detto Martin Rabbett, il produttore e regista al qualeè stato legato per molti anni. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura”.