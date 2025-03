Davidemaggio.it - Addio a Richard Chamberlain, il celebre Padre Ralph in Uccelli di Rovo

ad uno degli attori americani tra i più noti in Italia negli anni ’80 e ’90:per il ruolo dinella seriedi, trasmessa su Canale 5 nel 1983 e nel 1996 con il sequel dal titolodi– Gli Anni Mancanti.Nato a Beverly Hills nel 1934,aveva 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 il prossimi 31 marzo) ed è morto ieri – sabato 29 marzo – a Waimanalo, nelle Hawaii, per complicazioni in seguito ad un ictus. Attore anche di cinema e teatro, deve la popolarità alla TV, che già negli anni ’60 lo vedeva tra i volti più conosciuti grazie a Il Dottor Kildare, serie statunitense in onda per cinque anni dal 1961. In Italia arrivo nel ’63 e fu, di fatto, tra le prime ad abbracciare il genere medical.Con il ruolo del prete australiano indi, però, il grande salto, divenendo tra i personaggi cult di tutti i tempi.