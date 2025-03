Notizieaudaci.it - Addio a padre Ralph di Uccelli di Rovo, morto Richard Chamberlain alla vigilia del compleanno

Leggi su Notizieaudaci.it

L’attoreall’età di 90 anni. In Italia è diventato famoso grazieserie tvdinegli anni ’80. La morte di Chamberlain è stata confermata a Variety dfamiglia. L’attore èsabato 29 marzo a Waimanalo, alle Hawaii, per complicazioni successive a un ictus. Il decessodel 91esimoalle Hawaiidel 91esimo“Il nostro amato Richard è ora con gli angeli”, ha affermato Martin Rabbett, partner di lunga data di Chamberlain, in una dichiarazione. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura” – ha aggiunto.