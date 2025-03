Lanazione.it - Addio a Ombretta, aveva solo 47 anni. Sconfitta dal male in tre mesi

Leggi su Lanazione.it

Seravezza (Lucca), 30 marzo 2025 – Ti sorrideva da lontano, ed era quello il suo istintivo messaggio di accoglienza. Ma contro la terribile malattia che si è ripresentata dopo, anche l’energia di quel sorriso non è servita: è scomparsa a 47all’ospedale VersiliaSalvatori, lasciando nel dolore i genitori, la sorella Federica e il compagno Mirko Galleni. Ieri pomeriggio si è tenuta la benedizione nella sala del commiato della Piramide per l’ultimo saluto a una donna buona, disponibile all’ascolto e dall’innata vena artistica. Abitava a Pozzi e ha frequentato il liceo artistico Stagi di Pietrasanta, per poi iniziare a lavorare come cameriera nei ristoranti e al bagno Dalmazia a Tonfano. Nel 2015 la prima grande battaglia da affrontare con il, le terapie e le pesanti conseguenze cheha accettato davvero da guerriera, condividendo la sua sfida per la vita con gli amici.