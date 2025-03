Juventusnews24.com - Adani difende Thiago Motta sulla gestione di Yildiz e avverte: «Diamo statistiche corretti, altrimenti…»

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, ha espresso un suo parere su Kenan Yildiz: sotto torchio ci finisce la gestione di Thiago Motta. Kenan Yildiz non è stato utilizzato col contagocce da Thiago Motta. Questa è la verità statistica di Lele Adani. Il numero 10 bianconero è stato impiegato diverse volte in questa stagione da parte del tecnico italo-brasiliano, che è stato difeso spada tratta dall'opinionista attraverso le seguenti parole esternate sui propri profili social.

PAROLE – «Che gran giocata eh, Yildiz! Allora ragazzi, per essere un po' precisi, capisco le opinioni che sono ascoltabili però non gli errori sulle statistiche: Yildiz su 28 presenze in campionato ne ha giocate 22 titolare circa l'80%. Su 10 di Champions ne ha giocate 8. Quindi almeno le statistiche riportiamole corrette, altrimenti diventano falsità e si chiamano bugie».