Lortica.it - ACF Arezzo beffato nel finale: la Res Women vince di misura

Res Woman – ACF1-0 PRIMO TEMPOParte forte l’ACF, che al 5’ si rende subito pericoloso con Fortunati, la quale serve Razzolini in area, ma la conclusione non arriva. La Resrisponde subito con Pezzotti al 6’, ma Verano si oppone. Al 11’, le padrone di casa spingono con Palombi e Pezzotti, ma ancora una volta il portiere amaranto blocca l’azione.L’sfiora il vantaggio al 13’ con Prinzivalli, ma il suo passaggio per Razzolini viene intercettato da Zaghini. Dall’altra parte, la Resrisponde con un’azione pericolosa di Pezzi e Palombi (14’), che la difesa amaranto riesce a contenere.Lorieri prova a sorprendere la difesa romana al 24’ con una cavalcata solitaria, ma il suo cross in area è troppo lungo. La Restorna all’attacco al 27’ con Palombi, che si presenta davanti a Verano, ma la numero 40 amaranto salva con una grande parata di piede.