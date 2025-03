Internews24.com - Acerbi Inter, cambia il futuro del difensore? La clausola nel contratto

di Redazioneildel? Laneldel giocatore nerazzurroUno dei nodi di mercato che l’deve sciogliere riguarda i contratti di Francescoe Stefan de Vrij. Entrambi i difensori centrali sono in scadenza a giugno e, nonostante l’età non più giovanissima e qualche problema fisico, continuano a garantire prestazioni di grande affidabilità. Proprio per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta riflettendo sul da farsi, con particolare attenzione alla situazione dell’ex Lazio, il cuiinclude unaspecifica che potrebbe influenzare le decisioni future. Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport- «Forse non tutti sanno cheha ancora un anno dicon l’: licenza di andare avanti in nerazzurro fino al 2026, dunque.