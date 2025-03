Lanazione.it - Accusata di aver strozzato il padre, fermata una donna a Foligno. L’allarme dato dal medico

(Perugia), 30 marzo 2025 – Unadi 43 anni è statadai carabinieri aperché ritenuta responsabile di omicidio aggravato delsettantacinquenne convivente. Dagli accertamentilegali è emerso che l'uomo è stato. L'indagine è stata condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. La morte delera stata segnalata il 14 marzo scorso proprio dalla figlia. Alcurante intervenuto nell'appartamento laaveva riferito che il decesso era avvenuto la notte precedente. Il sanitario aveva però allertato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Immediatamente i militari dell'Arma avevano notato alcune anomalie, come disordine diffuso e assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all'ingresso di estranei in casa.