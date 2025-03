Milanotoday.it - Accoltellato in strada nel Milanese, va in ospedale

Aggressione in pieno giorno a Trezzano sul Naviglio, hinterland sud-ovest di Milano, nella mattinata di sabato 29 marzo. Un uomo italiano di 36 anni è stato sorpreso da uno sconosciuto, verso le 11, in via Aldo Moro, quartiere popolare di Trezzano, eall'avambraccio e al polpaccio.