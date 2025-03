Ilrestodelcarlino.it - Accerchiato e rapinato dalla baby gang, 18enne preso di mira in via Kennedy

San Lazzaro (Bologna), 30 marzo 2025 – Lo hanno, minacciato eall’attacco nella notte tra venerdì e sabato in centro a San Lazzaro. I cinque presunti responsabili, quattro minorenni e un maggiorenne, tutti italiani di seconda generazione, sono stati fermati per il reato di rapina in concorso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro: due minori e il maggiorenne al termine degli accertamenti sono stati arrestati, mentre gli altri due under 18 sono stati denunciati a piede libero. Erano da poco passate le 3 di notte. Un, residente in zona, si trovava da solo in via, quasi all’incrocio con la via Emilia. A un certo punto si è visto avvicinare da un gruppo di ragazzini. Questi in un primo momento hanno rivolto qualche parola alche, però, intimorito dallo strano atteggiamento del gruppo, non ha dato loro corda.