Accendiamo un cero a Sant’Alex Meret, continuiamo a calare nella ripresa

unNapoli da dr. Jekyll e mr. Hyde. Primo tempo di dominio, doppio vantaggio in 20 minuti e poi nel secondo tempo gli azzurri entrano nel panico. Ci vuole “San” Alexche para un rigore a Gimenez prima del finale thrilling dopo il gol di Jovic. Antonio Conte esulta per i tre punti ma va registrato questo calo psico-fisico. Anche se va detto che da Politano ad Anguissa ci sono calciatori che sembrano avere ormai poco più di un’ora di gioco nelle gambe.Nel primo tempo l’inizio è col botto poco dopo il primo minuto di gioco: Di Lorenzo lancia Politano che buca la difesa rossonera e appena in area tira secco mettendo in rete. Il Milan prova a riordinare le idee ma gli azzurri ad ogni affondo sono pericolosi e al 19° da un recupero di Buongiorno, Gilmour pesca Lukaku completamente solo davanti a Maignan e il belga non sbaglia: in 20 minuti due gol.