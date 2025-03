Ilnapolista.it - Abodi: «Siamo ancora in tempo per fare del Maradona uno degli stadi dell’Europeo»

Oggi su Radio Crc, radio partner del Napoli, è intervenuto ai microfoni il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea:«Ilagli Europei?in, De Laurentiis voleva una soluzione diversa, ma ci sarà una soluzione in tempi brevi».Leggi anche: «Lopuòrientrare tra quelli per gli Europei», lo ha detto l’assessore Cosenza: «Il miglioramento delloo l’opzione più probabile»Di seguito le sue parole:«agli europei?inper far diventare loo di Napoli unoimpianti in cui si giocheranno le partiteeuropei ma dobbiamo essere tempestivi ed efficaci nell’organizzazione del torneo poiché la competizione è avvincente.Insomma, dobbiamo partire, speriamo che la mattinata di oggi possa essere ulteriore e definitivo contributo che ci possa far imboccare una strada che ci porti ad una soluzione finale che per noi è la priorità, qualunque essa sia.