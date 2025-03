Anteprima24.it - “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum”, attenzione alla nuova truffa telefonica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSquilla il telefono, un numero di cellulare italiano non inserito in rubrica che se qualcuno ignora, altri rispondono per ragioni di svariato tipo.Ed ecco che una voce che scandisce perfettamente le parole tanto da sembrare reale, segnale che “il tuo, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Chiaramente i più attenti intendono dai primissimi secondo che si tratta di unae attaccano immediatamente la conversazione. Ci sono, tuttavia, tantissime persone, a partire da chi cerca disperatamente un lavoro e che quindi passa la giornate tenacemente a mandare, che non riescono a capire al momento e pensano, o almeno sperano, che finalmente è arrivata quella chiamata attesa e desiderata da tempo.Un chiaro inganno che, come detto, può essere scoperto facilmente da chi non sta davvero cercando lavoro, e che quindi non sta mandando, mentre può rivelarsi efficace quando interessa persone che lo stanno effettivamente facendo, e che aspettano chiamate da aziende, complice l’apparente affidabilità del numero .