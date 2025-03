Sport.quotidiano.net - A2 basket femminile. L’Halley Thunder domina il match con Roseto

Matelica 8367 HALLEYMATELICA: Cabrini 10, Patanè 7, Celani 10, Gramaccioni 2, Gonzalez 19, Zamparini, Poggio 21, Bonvecchio 9, Andreanelli, Sanchez 5, Catarozzo. All. Sorgengone. ARAN CUCINE PANTHERS: Kraujunaite 7, Lucantoni 2, Caloro 5, Espedale 9, Polimene, Lizzi 7, Marzulli, Bardarè, Sakeviciute 7, Coser 14, Capra 16. All. Righi. Arbitro: Melai e Forte di Calcinaia. Parziali: 26-21, 21-9, 25-17, 11-20. Le ragazze di coach Sorgentone hanno sostanzialmenteto la partita. Nel primo quartoè rimasto in scia, poi non è stato in grado di contrastare una Halleyin palla, capace di esprimersi al meglio in difesa e in attacco. Addirittura la squadra di casa è arrivata al massimo vantaggio di +30. La prestazione è stata ottima da parte di tutte le giocatrici; in particolare Anna Poggio (Mvp del) ha firmato la dodicesima "doppia-doppia" in campionato, grazie a 21 punti e 15 rimbalzi.