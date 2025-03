Modenatoday.it - A1, chiude in ingresso il casello di Modena Nord per una notte (compresa l'area di servizio)

Leggi su Modenatoday.it

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 6:00 di martedì 1 aprile, sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.Sarà chiusa l'di"Secchia.