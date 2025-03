Unlimitednews.it - A Varsavia Iniziativa dei Tre Mari per le infrastrutture energetiche

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziati gli incontri preparativi al 10° vertice dell’dei Trein programma il 28-29 aprile a. La scorsa settimana il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, ha ospitato i funzionari responsabili (chiamati “sherpas”) dei (13) Paesi che fanno parte della piattaforma europea di cooperazione regionale per salvaguardare ed espandere letransfrontaliere per l’energia, i trasporti e il digitale e per promuovere, in sicurezza, lo sviluppo economico nell’area compresa tra il Mar Adriatico (anche se l’Italia non fa parte dell’), il Mar Baltico e il Mar Nero.All’dei Tre(3SI), istituita nel 2015 (sudi Croazia e Polonia), vi partecipano Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.