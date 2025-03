Pordenonetoday.it - A Travesio un incontro per un valorizzare il Monte Ciaurlec

Leggi su Pordenonetoday.it

L’Associazione Turiè, nata con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e la riqualificazione dell’area, invita cittadini, istituzioni e attori locali a partecipare all’evento dal titolo "Come ti bonifico la montagna: Nuove metodologie e tecnologie innovative per la bonifica bellica e messa in.