A Roma c'è un'izakaya che si distingue per l'ottima proposta di sakè

spopolano le izakaya. Non c’è dubbio che le tipiche trattorie di cucina nipponica siano il nuovo trend del momento, grazie al loro spirito conviviale e ai piatti informali, semplici e facilmente comprensibili a un pubblico più ampio. Un fenomeno "sponsorizzato" anche dalla crescita di consumo del– dichiarato patrimonio Unesco nel dicembre 2024 –, con l’Italia che insieme alla Gran Bretagna si divide il primato per le importazioni in Europa della celebre bevanda alcolica giapponese. I founder di Sushi e Noodles (famosa catenana di ristoranti di cucina fusion) Yuri e Giovanni Zhou, Alessandro Hong e David Giannini hanno deciso a distanza di 12 anni dall’apertura del loro primo locale di intraprendere una nuova avventura, sempre di matrice orientale, che abbia come protagonisti ile il cibo caratteristico delle izakaya.