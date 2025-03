Lapresse.it - A Gerusalemme in migliaia pregano per la fine del Ramadan

di palestinesi si sono radunati nell’area della moschea di al-Aqsa, nella Spianata delle Moschee (il Monte del Termpio per gli ebrei) a, in Israele, per le preghiere di Eid al-Fitr, che segnano ladel mese sacro delper i musulmani. Le autorità dello stato ebraico hanno consentito l’ingresso alla città solo agli uomini sopra i 55 anni e alle donne sopra i 50 e ai bambini sotto i 12 anni, per chi proviene dai territori palestinesi della Cisgiordania.