Nerdpool.it - 2XKO torna in auge con l’Alpha Lab 2: Pronti a testare il picchiaduro di Riot Games?

Leggi su Nerdpool.it

Fan dei, segnatevi queste date: dal 18 al 20 aprile, il team di(il promettente fighting game di, precedentemente noto come Project L) aprirà i battenti per un nuovo playtest pubblico:Lab 2!Dopo il successo del primo Alpha Lab,è pronta a far provare ai giocatori una versione ancora più raffinata del suotag-team. Attenzione però: questo playtest avrà una portata più ridotta rispetto al precedente e sarà disponibile solo per giocatori negli Stati Uniti, Canada e Brasile.Ma cosa ci aspetta in questo Alpha Lab 2? Tante succose novità basate sui back ricevuti durante il primo test. Il team di sviluppo si è concentrato principalmente sul perfezionamento delle meccaniche di gioco fondamentali, con l’obiettivo di rendere i controlli ancora più reattivi, migliorare la chiarezza visiva e dare ai giocatori una maggiore libertà d’azione.