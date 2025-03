Ilfattoquotidiano.it - 16enne accoltellato durante una lite nella notte a Frascati: ricoverato in terapia intensiva, è grave. Arrestato un coetaneo

Unatra giovanissimi è sfociata in unaccoltellamentoserata di ieri, sabato 29 marzo, nel centro di. Un ragazzo italiano di 16 anni è stato colpito da almeno una coltellata al torace/addome ed è orain condizioni critiche., undi 17 anni, residentezona e sospettato di essere l’autore del gesto, è statoda polizia e carabinieri.Il ferimento è avvenuto poco prima delle 21:00 in viale Annibal Caro, non lontano dalla centralissima piazza Marconi, un’area abitualmente molto frequentata da giovani e giovanissimiil fine settimana. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una discussione scoppiata tra due gruppi di ragazzi o, secondo altre fonti, tra la vittima e l’aggressore, che si conoscevano.