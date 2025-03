155 kg di fibre tessili pro capite all’anno? La sovrapproduzione è un ostacolo alla sostenibilità

Ilfattoquotidiano.it - 15,5 kg di fibre tessili pro capite all’anno? La sovrapproduzione è un ostacolo alla sostenibilità

“Ma la moda può diventare sostenibile?”. Questa è una delle domande che mi sento rivolgere più spesso, ed è un interrogativo che comprendo pienamente. Vediamo brand che presentano capsule collection con pionieristichederivanti dal latte o dai funghi, o che si riuniscono in ambiziose coalizioni globali. Ma vediamo anche l’ultra fast fashion che inonda il mercato di abiti a prezzo stracciato destinati a finire nella spazzatura dopo pochi lavaggi. Chi lavora per lanel settore moda, come me, sta lottando contro i mulini a vento?La risposta dipende in gran parte da un dato. Nel 2000 la produzione globale diera pari a 58 milioni di tonnellate. Nel 2023 è arrivata a 124 milioni di tonnellate, più del doppio (anche la popolazione globale nel frattempo è cresciuta, ma non è certo raddoppiata).