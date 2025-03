Gqitalia.it - 12 film sul calcio che ti fanno venire voglia di tornare a giocare

Commedie, storie vere, personaggi indimenticabili che hanno fatto la storia del cinema e racconti dei più grandi campioni. Proprio in questi giorni escono in sala due nuoviche si aggiungo ai titolo storici da vedere: la commedia U.S Palmese dei Manetti Bros. e L'ultima sfida di Antonio Silvestre. Con i Manetti si va alla scoperta di un gioco sempre più individualista e si auspica un ritorno ai valori di un tempo; neldi Silvestre, invece, la corruzione e le scommesse irrompono in un campo da: una storia attuale quanto le inchieste esplose recentemente sulle tifoserie di Milano.Ecco 12 titoli da guardare per chi ama questo sport, i campioni e le sue molteplici facceUS. Palmese (2024)Courtesy ufficio stampaIldei Manetti Bros. è appena uscito al cinema e ve la consigliamo vivamente.