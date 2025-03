Bergamonews.it - ? LIVE! Fiorentina-Atalanta 0-0: avvio difficile, poi Lookman sfiora il vantaggio (19?)

0-0Marcatori: –(3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Folorunsho, Ndour, Adli, Richardson, Beltran, Zaniolo. All. Palladino(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui,. A disp. Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Maldini. All. GasperiniArbitro: DoveriAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Gli aggiornamenti in diretta18? – Si vede anche l’: Retegui e Zappacosta combinano sulla sinistra,arriva a rimorchio al centro e calcia ma Ranieri è decisivo per salvare.14? – De Roon lascia passare un pallone su cui si avventa Fagioli il quale libera Kean per il tiro al limite dell’area: palla larga.