Dailyshowmagazine.com - ? Unplugged Playlist, I Pensieri Dietro le Canzoni di Alfiero

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a un nuovo episodio del podcast musicaledi Periodico Daily! E’ con Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, l’artistaper parlare del suo recente album, “La guerra dei”. Presentazione dell’Ospite:e dell’Album “La guerra dei, al suo terzo album, ha descritto “La guerra dei” come il suo progetto più riflessivo finora. Composto da dieci tracce, l’album esplora temi autobiografici e riflette un periodo intenso della sua vita. La scelta del titolo è emersa dalla necessità di trasformarecomplessi inha spiegato che ogni canzone dell’album è un’espressione deiche gli sono balzati in mente durante momenti di cambiamento e stress. Per lui, scrivere rappresenta una forma di terapia, un modo per elaborare e condividere le proprie emozioni attraverso la musica.