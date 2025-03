Dailyshowmagazine.com - ? Teatro, Un Viaggio nell’Inconscio Femminile con “Mercoledì delle Ceneri”

In questo nuovo episodio di Cinema Stories, il podcast musicale di Periodico Daily, Sofia Riccaboni intervista Valentina Esposito che ha scritto e diretto lo spettacolo “”, nuova produzione della Compagnia Fort Apache Cinema, unica realtà teatrale stabile in Italia ed Europa formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Introduzione a “”Un nuovo episodio di “Cinema Stories” si apre con la presentazione di Sofia Riccaboni, che introduce l’ospite Valentina Esposito, regista della produzione teatrale “”. Lo spettacolo, in scena alOscar di Milano dal 28 al 30 marzo, affronta tematiche importanti legate alla violenza di genere, un tema che emerge da un laboratorio di formazione tenuto all’Università di Roma.