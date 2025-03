Romadailynews.it - ? Oroscopo del giorno – Lunedì 31 marzo 2025

Leggi su Romadailynews.it

ArieteCostruisci con calma. L’energia è meno impetuosa ma più costruttiva. Oggi non serve correre: basta essere costanti.? Parola chiave: Strategia? ToroSguardo ampio. La Luna ti sostiene nel fare progetti a lungo termine. Rifletti su cosa vuoi davvero costruire nel tempo.? Parola chiave: Visione???? GemelliTaglia ciò che pesa. Giornata perfetta per chiudere situazioni superate. La Luna ti aiuta a essere lucido e determinato.? Parola chiave: Liberazione? CancroRelazioni mature. Con la Luna opposta, gli altri ti mettono davanti a una scelta: fuggire o evolvere? Sii sincero.? Parola chiave: Verità? LeoneOrdine e metodo. Puoi affrontare con successo qualsiasi impegno pratico. Evita però di strafare: anche la pausa è utile.? Parola chiave: Efficienza? VergineTalento in primo piano.