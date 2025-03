Zuliani sbotta contro Commisso | Molto bravo complimenti Anche a sto giro invece di dissociarti fai il…

Leggi su .com

Il giornalista e tifoso juventino Claudio, nella sua consueta “Rassegna Stramba“, ha lanciato una dura frecciata nei riguardi del presidente del Fiorentina, Rocco, per notizia ufficializzata ieri, ovvero quella del ricorso dopo la multa di 50 mila euro (con diffida) per la coreografia dei tifosi violala Juventus (“Juve mer*a“) nel match dello .L'articolo: “a stodi, fai il.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Fiorentina,: “A Firenze JUVE M su tutta la curva viola. Che facciamo Chinè? Rocco che cosa.”E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekendLa Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classificaProbabili formazioni Fiorentina-Juventus, 34^ giornata Serie AVarriale commenta il pareggio della Juve: “Complica tutto”