Lopinionista.it - Zucchero: “Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario”

Leggi su Lopinionista.it

foto di Daniele BarracoROMA – “Chi sono gli alieni? Gli alieni sono persone speciali, sono persone che non si sono omologate, che non si vogliono omologare. Gandhi. Ma ancheera un“alieno”, nel senso buono, nel senso che non si era schierato, che comunque non accettava certi rigori e certe imposizioni. Èun”.Lo ha affermato“Sugar” Fornaciari, in una video intervista rilasciata a Manuela Moreno nel corso di “Un alieno in patria”, programma condotto da Peter Gomez e che ha debuttato questa sera, in diretta, su Rai 3. Secondola cosa più “aliena” in questo momento “sono tutte le guerre che ci sono in giro”.L'articolo: “un” L'Opinionista.