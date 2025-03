Firenzetoday.it - Ztl, verso la stretta: approvata mozione per "ridurre le finestre temporali" di accesso in centro

Leggi su Firenzetoday.it

Prende sempre più corpo l'idea di unasulla Ztl, con la finalità dil'instorico per le auto dei non residenti.Da tempo la città sul tema è abbastanza spaccata, con diversi comitati, come Oltrarno Futuro e Noi quando si dorme, che chiedono di arrivare ai divieti.